В WhatsApp обнаружили новую функцию
В мессенджере WhatsApp появится специальный механизм, проверяющий подлинность фотографий. Об этом сообщается в блоге WABetaInfo, рассказывающем об обновлениях сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В бета-версии 2.19.73 автор блога обнаружил функцию "поиск по изображению". Она позволяет пользователю быстро загрузить фотографию в поисковик Google, чтобы найти похожие или идентичные картинки. Это позволит проверить, является ли снимок реальным или отретушированным, оригинальным или добытым в сети.
Функция пока недоступна для пользователей сервиса. Сотрудники WhatsApp ее появление не анонсировали.
Вероятно, инструмент был создан для противодействия фейкам. В феврале стало известно, что в рамках этой кампании мессенджер ограничил возможность приглашения пользователей в групповые чаты.
В 2019 году сотрудники WhatsApp анонсировали новые ограничения на пересылку сообщений. Одно послание можно отправить лишь пять раз.
Новые правила были разработаны после трагических событий в Индии. Из-за распространения фейковых рассылок в 2018 году там погибли десятки людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В работе Telegram произошел сбой
Boeing выпустит новое ПО для модели рухнувшего в Африке самолета
Брюссель хочет оштрафовать Google
"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть
Стало известно, чем опасна привычка засыпать с телефоном в руках
Son 10 ilin müsəlman qətliamları – Qorxunc siyahı
"Ölkə Prezidentinə təşəkkür edirəm" - Sahib Məmmədov
Эрдоган: "Террорист из Новой Зеландии посещал Турцию"
Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Реформы в Азербайджане еще больше усиливают страну
Умерла певица Юлия Началова
Satirik şair Tofiq Həsənov da əfv sərəncamına düşdü
-
16 Мар. 14:07 8 817
-
16 Мар. 21:22 5 829
-
16 Мар. 13:20 5 599
-
16 Мар. 10:45 4 572
-
16 Мар. 13:43 4 460