В мессенджере WhatsApp появится специальный механизм, проверяющий подлинность фотографий. Об этом сообщается в блоге WABetaInfo, рассказывающем об обновлениях сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В бета-версии 2.19.73 автор блога обнаружил функцию "поиск по изображению". Она позволяет пользователю быстро загрузить фотографию в поисковик Google, чтобы найти похожие или идентичные картинки. Это позволит проверить, является ли снимок реальным или отретушированным, оригинальным или добытым в сети.

Функция пока недоступна для пользователей сервиса. Сотрудники WhatsApp ее появление не анонсировали.

Вероятно, инструмент был создан для противодействия фейкам. В феврале стало известно, что в рамках этой кампании мессенджер ограничил возможность приглашения пользователей в групповые чаты.

В 2019 году сотрудники WhatsApp анонсировали новые ограничения на пересылку сообщений. Одно послание можно отправить лишь пять раз.

Новые правила были разработаны после трагических событий в Индии. Из-за распространения фейковых рассылок в 2018 году там погибли десятки людей.