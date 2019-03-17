Telegram восстановил работу после масштабного сбоя
17 марта 2019 01:29 120
Сбой в работе Telegram произошел около 16.00. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас работа снова пришла в норму. Приносим извинения за неудобства. Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь", - говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter.
Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже "исчезнут сами по себе".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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