Сбой в работе Telegram произошел около 16.00. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас работа снова пришла в норму. Приносим извинения за неудобства. Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь", - говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter.

Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже "исчезнут сами по себе".