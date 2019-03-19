Бюджетный суббренд Xiaomi выпустил новый смартфон Redmi 7.

Как сообщает портал Giz China, устройство оснащено двойной камерой 12+2 мегапикселя, экраном диагональю 6,26 дюйма с разрешением HD+ и стеклянным покрытием Gorilla Glass 5, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Смартфоны выпустят с тремя вариантами объема постоянной и оперативной памяти: 2+ 16 Гб, 3+32 Гб и 4+64 Гб соответственно.

В Китае продажи Redmi 7 начнутся 26 марта, его цена в различных конфигурациях будет колебаться от 104 до 149 долларов.