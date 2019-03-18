В распоряжении немецкого издания WinFuture оказались полные спецификации флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, а также их официальные пресс-рендеры, предназначенные для журналистов. Утечка подтверждает, что старшая модель получит камеру с функцией 10-кратного приближения картинки без потери качества, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным WinFuture, камера P30 Pro с перископической системой получит эквивалентное фокусное расстояние 135 мм для оптического увеличения в 7,8 раза. 10-кратный зум обеспечит сочетание программных алгоритмов и обработка данных, поступаемых с главного фотодатчика. Ожидается, что P30 Pro оснастят 40-мп (f/1,6) основным объективом, 20-мп (f/2,2) "широкоуголкой" и вспомогательным ToF-сенсором для сбора данных о глубине сцены.

Помимо этого, P30 Pro приписывают 6,47-дюймовый экран с "челкой" в стиле устройств Samsung, под который будет встроен сканер отпечатков пальцев. Решетки динамиков у него не видно: вероятнее всего, звук будет издавать вибрирующая OLED-панель, как у LG G8. Внутри P30 Pro расположатся самый новый 8-ядерный чип Kirin 980 с 8 ГБ "оперативки", батарея на 4200 мАч и флеш-память объемом 128/256/512 ГБ.

Стандартная модель P30 тоже получит вырез каплевидной формы, 6,1-дюймовый OLED-экран (но его края не будут изогнуты) и тройную камеру. Этому смартфону обещают процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3650 мАч. Самых главных "фишек" Pro-варианта его лишат: у "обычного" P30 не будет ни функции 10-кратного зума, ни четвертой ToF-камеры, ни вибрирующего OLED-дисплея. Зато останется 3,5-мм аудиовход для наушников, которого у P30 Pro не будет.

Презентация серии P30 намечена на 26 марта. Анонс новинок пройдет на пресс-конференции в Париже. Ранее в Huawei заявляли, что "телескопическая" камера устройства предложит "революционную технологию, которая перепишет правила фотографии", а функция "суперзума" позволит масштабировать изображение на столько близко, что можно будет разглядеть даже мельчайшие детали на снимке.