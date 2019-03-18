Брайан Эктон, который в 2009 году вместе с Яном Кумом создал мессенджер WhatsApp, а потом продал его компании Марка Цукерберга, обратился к пользователям с призывом удалить свои учетные записи в Facebook. Выступая перед старшекурсниками Стэнфордского университета, он объяснил, почему решил продать свой проект, а также раскритиковал крупнейшие IT-фирмы, которые ставят во главу угла заработок, а не обеспечение приватности пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, Facebook выкупила проект Эктона в 2014 году за $19 миллиардов. Из-за разногласий с гендиректором Facebook Марком Цукербергом относительного того, как монетизировать мессенджер, компанию были вынуждены покинуть сначала Ян Кум, а потом и сам Эктон. Прошлой осенью сооснователь WhatsApp заявил, что "продал своих пользователей и их приватность", и теперь вынужден жить с этим.

Эктон рассказал студентам, что крупные компании, такие как Apple и Google, не умеют модерировать свой контент и защищать конфиденциальность пользователей. "Эти компании не в состоянии принимать такие решения, - цитирует его слова Buzzfeed News, - А мы даем им такие полномочия. И это плохо. Мы покупаем их продукты. Мы регистрируемся на этих сайтах. Удалите Facebook, хорошо?".

По словам Эктона, продав WhatsApp, он сделал "рациональный выбор", получив "целый пароход с деньгами". Принять другого решения у него не было возможности. "У меня было 50 сотрудников, и мне нужно было думать о них и о деньгах, которые я получу с продажи, - объяснил Эктон. - Мне нужно было думать об инвесторах и своей миноритарной доле. У меня не было достаточного влияния, чтобы сказать нет, даже если бы я хотел".