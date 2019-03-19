В 2018 году решения "Лаборатории Касперского" заблокировали порядка 500 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, и это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Впервые "Лаборатория Касперского" включила Азербайджан в свой мониторинг по количеству фишинговых атак, и страна заняла 79 место среди 167 стран мира с показателем в 13,83%. При этом первое место в списке занимает Бразилия с показателем 28,28%, последнее Сингапур - 4,54%.

"2018 год в очередной раз продемонстрировал, что злоумышленники продолжают внимательно следить за новостями и использовать их в своих целях. Мы наблюдаем стабильный рост фишинговых атак на ресурсы, связанные с криптовалютой, и ожидаем, что в этом году мошенники продолжат изобретать новые схемы: несмотря на падение курсов и непростое время для криптовалютного рынка в целом, фишеры и спамеры стараются выжать максимум из этой темы", - рассказывает Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Ещё одним популярным способом заставить жертву самостоятельно перевести мошенникам деньги стали обещания гарантированного выигрыша в лотерею или вознаграждения за прохождение опроса. В 2018 году решения "Лаборатории Касперского" заблокировали более трёх миллионов попыток перехода на подобные мошеннические сайты. Схема и для лотерей, и для опросов приблизительно одинакова: сначала пользователя просят перевести небольшую сумму (для оплаты комиссии, обработки чека и т.п.), а после этого уже обещают вознаграждение. При этом в случае с лотереей жертву стимулируют платить как можно больше, поясняя, что выигрыш напрямую зависит от размера первоначального взноса - чем он больше, тем больше денег якобы получит пользователь.

В прошедшем году "Лаборатория Касперского" зафиксировала "самораспространяющийся" фишинг - одну из самых массовых атак в мессенджерах и социальных сетях (преимущественно в WhatsApp). Злоумышленники традиционно обещали пользователям бесплатные выгодные предложения или несуществующие розыгрыши при условии, что те перешлют сообщение своим друзьям или опубликуют его на своей странице в социальной сети.

Чтобы не стать жертвой фишинга, "Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям придерживаться довольно простых правил.

* Всегда проверяйте подлинность адреса отправителя письма и содержащейся в нём ссылки - если не уверены в их благонадёжности, не открывайте. Если вы всё же оказались на сайте, вызывающем у вас сомнения, не оставляйте там никаких персональных данных. Если же думаете, что случайным образом вы могли передать свой пароль злоумышленникам, срочно смените его.

* Используйте защищённое соединение, особенно когда заходите на важные сайты (например, в систему интернет-банкинга). По возможности избегайте небезопасных публичных Wi-Fi сетей. Всё это снизит риск незаметного попадания на фишинговую страницу. Для максимальной уверенности используйте специальные решения для защиты сетевых соединений.

* Используйте подходящее защитное решение с антифишинговыми технологиями. Программа предупредит вас, если вы попытаетесь перейти на мошенническую страницу, и заблокирует её.