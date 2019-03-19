На прошлой неделе, 11-15 марта, впервые в Азербайджане была проведена Международная неделя кибербезопасности.

В рамках "Недели кибербезопасности", которая проводилась министерством транспорта, связи и высоких технологий при поддержке компании "Microsoft", совместно с соответствующими структурами проведен Региональный форум по управлению интернетом, конкурс Хакатон, семинар по решениям кибербезопасности, Республиканский научно-практический семинар "Услуги CERT в Азербайджанской Республике: киберугрозы и методы их защиты", мероприятия на темы "Устойчивая и безопасная облачная среда", "Сертификация по ISO 27001" .

"Неделя кибербезопасности" началась с семинара по защите от киберпреступности, которую провела компания Microsoft для специалистов и потребителей области. В открытии семинара, приветствующий участников глава компании "Microsoft Azerbaijan" Сархан Гашимов отметил, что выросло количество кибератак в Азербайджан и с развитием страны растет интерес хакеров.

"Я надеюсь, что с учётом сложившейся ситуации, в результате сотрудничества частного и государственного секторов будет возможно совместное сотрудничество, в частности разработка безупречной законодательной базы", - сказал С.Гашимов.

В рамках недели, 14 марта "Microsoft", Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Особая государственная служба охраны Азербайджана и Институт информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана провели Республиканский научно-практический семинар "Услуги CERT в Азербайджанской Республике: киберугрозы и методы их защиты". Основной целью проведения мероприятия стал обмен информацией о достижениях, будущих задачах и перспективах международного сотрудничества, интеграции в соответствующие зарубежные структуры. Участники мероприятия были информированы о работах по осведомленности частных и других структур в сфере кибербезопасности и формировании культуры информационной безопасности, охране информационных процессов, защите от возможных атак на информационные ресурсы и системы, повышении сферы кибербезопасности до уровня общенациональной готовности.

В рамках "Недели кибербезопасности" Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с Программой развития ООН провели VI Региональный форум по управлению интернетом на тему "Кибербезопасность: наша общая ответственность". На форуме Microsoft представил Лоран Синьоре - региональный директор по управлению программными активами и соответствию в странах Центральной и Восточной Европы. Азербайджан является организатором и активным участников Форума. Наряду с организацией VII Форума по управлению интернетом в Баку в 2012 году, в нашей стране ежегодно проводится Региональный форум по управлению интернетом.

При поддержке официального представительства Microsoft в Азербайджане, а также при участии Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Палаты контроля за финансовыми рынками, Ассоциации Банков Азербайджана, эксперты по кибербезопасности были приглашены в Центральный банк, где состоялось мероприятие под названием "Кибербезопасность и суть тестирования помех".

Участникам мероприятия были представлены презентации на тему "Тенденции информационной безопасности", "Необходимость в кибербезопасности", "Угрозы хакеров" и"Советы по устранению неполадок". Также были продемонстрированы примеры кибератак и даны соответствующие рекомендации по усилению кибербезопасности. Презентации были посвящены применению современных инновационных решений, обсуждению рисков информационной безопасности.

Также в рамках Недели были организованы региональные тренинги по безопасному использованию интернета для детей, родителей и учителей. Дети, вместе с родителями были проинформированы об угрозах в Интернете, который стал неотъемлемой частью жизни людей. Школьникам объясняли концепцию киберпреступлений, были исследованы степени и причины опасности, которые могут поступать из интернета.