Американская корпорация Google анонсировала во вторник собственный игровой стриминговый сервис, который получил название Stadia. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телекомпания CNN.

О запуске новой платформы корпорация объявила в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. Как отмечает CNN, пользователи Stadia смогут играть в игры по Wi-Fi, в связи с чем и им не придется скачивать их на свои устройства. Игрокам также не понадобится специальное оборудование.

По данным телеканала CNBC, сервис будет работать на "любом типе экранов". Пользователи смогут играть с помощью клавиатуры и мышки или же использовать представленный корпорацией контроллер.