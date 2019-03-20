Facebook запретит таргетирование рекламы
Американская компания Facebook намерена внести изменения в рекламную политику социальной сети, запретив рекламодателям таргетировать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов для определенной аудитории. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в официальном заявлении Facebook.
Компания напоминает, что ранее она уже запретила выбирать целевую аудиторию рекламы по принципу этнической и религиозной принадлежности и сексуальной ориентации.
"Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов, больше не будет иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что ранее ряд организаций, в том числе американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), подали иск против Facebook из-за дискриминации при показе рекламных объявлений.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
Instagram тестирует новую функцию
В Баку завершилась "Неделя кибербезопасности" - ФОТО
В США намерены построить самый мощный в стране суперкомпьютер
Экс-глава комитета по разведке в Конгрессе подал иск к Twitter
-
19 Мар. 11:40 10 960
-
19 Мар. 21:49 4 852
-
19 Мар. 12:47 3 899
-
19 Мар. 11:35 3 590
-
19 Мар. 23:57 3 186