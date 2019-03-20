Американская компания Facebook намерена внести изменения в рекламную политику социальной сети, запретив рекламодателям таргетировать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов для определенной аудитории. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в официальном заявлении Facebook.

Компания напоминает, что ранее она уже запретила выбирать целевую аудиторию рекламы по принципу этнической и религиозной принадлежности и сексуальной ориентации.

"Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов, больше не будет иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ранее ряд организаций, в том числе американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), подали иск против Facebook из-за дискриминации при показе рекламных объявлений.

Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).