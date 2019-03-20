В конце 2018 года iPhone XS Max был безоговорочным лидером по тестам производительности, опережая абсолютно любой смартфон на Android. Но с выходом Xiaomi Mi 9 и особенно Samsung Galaxy S10+ситуация изменилась. Блоггер PhoneBuff сравнил производительность Galaxy S10+ c iPhone XS Max, и по результатам теста флагман Apple был разгромлен. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Видео-блогер отметил, что впервые после Galaxy Note 5, смартфон Samsung одержал победу над iPhone. В начале испытаний лидировал топовый смартфон Apple, но во второй части iPhone XS Max уступил победу Galaxy S10+. В общем зачете флагман от Samsung опередил iPhone XS Max на 16 секунд.