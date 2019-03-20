Ресурс The Verge показал фотографии первого прототипа iPhone, который использовался инженерами для тестирования возможностей первого мобильного устройства Apple в 2006 году - за год до официального презентации Айфона. Внешне прототип первого iPhone выглядит просто гигантским и почти не похож на привычный карманный гаджет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



На фото видно нечто похожее на материнскую плату компьютера со специальным отсеком, в котором крепится небольшой 3,5-дюймовый дисплей. На основе этого прототипа позже была разработана компактная плата, уместившаяся в корпусе iPhone 2G 2007 года.

В плату были интегрированы все модули, которые использовал первый Айфон: фотокамера для тестирования возможностей фото- и видеосъемки, место под аккумулятор, мобильный ARM процессор собственного производства и даже беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, к плате можно было подключать проводной интернет и различную периферию для отладки.



Если присмотреться, то можно даже заметить распаянный порт RJ11, который позволял подключить к прототип к проводной телефонной линии для тестирования звонков и голосовой связи. На плате также размещены коннекторы для низкоуровневой отладки оборудования. Инженеры замеряли на них уровень напряжения и пульсаций, тестируя влияние различного ПО на работу устройства.

Подобных прототипов было несколько. Одни экземпляры обладали встроенным дисплеем для тестирования интерфейса, но были модели требовавшие подключения к внешнему экрану через RCA-коннекторы.



Стоит также заметить, что текстолит платы для прототипирования окрашен в красный цвет, в то время как платы от коммерческих продуктов Apple обычно других цветов - зеленые или синие.