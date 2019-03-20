Власти Евросоюза выписали корпорации Google штраф в размере 1 млрд 490 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-рекламы. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Сегодня Комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за незаконное злоупотребление главенствующим положением на рынке услуг поисковой интернет-рекламы. Google закрепила свою гегемонию в поисковой интернет-рекламе и оградила себя от конкурентного давления, введя неконкурентные контрактные ограничения для сторонних сайтов. Это противоречит антимонопольному законодательству Евросоюза. Нарушения продолжались в течение более 10 лет и лишили другие компании возможности честно соревноваться и внедрять инновации, а потребителей - преимуществ конкуренции", - цитирует пресс-релиз еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Антимонопольное расследование Евросоюза в отношении Google длилось с 2006-го по 2016-й год. Среди неконкурентных практик, вмененных в вину американскому интернет-гиганту, названы вынесение сайтов-партнеров Google на первые места в интернет-поиске, понижение в выдаче рекламы конкурентов, а также выплата вознаграждений производителям мобильных устройств и ПО для них за продвижение сервисов поисковика.