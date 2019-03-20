Разработчики Opera вернули в мобильную версию браузера для Android бесплатный VPN-сервис, исчезнувший оттуда после того, как компания была поглощена консорциумом китайских инвесторов в 2016 году. Как и раньше, подключиться к виртуальной частной сети очень легко: достаточно перейти в настройки и щелкнуть переключателем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новая функция доступна в версии Opera 51. Помимо встроенного VPN, приложение повышает уровень конфиденциальности, особенно при подключении к общедоступным и незащищенным сетям Wi-Fi. Дополнительную защиту, сказали в Opera, обеспечивает алгоритм шифрования с ключом длиной 256 бит, а логин или какие-либо другие данные о сеансе не сохраняются.

Напомним, летом 2016-го года норвежская Opera Software продала свой браузер, а также другие интернет-сервисы под брендом Opera группе китайских инвесторов за 600 миллионов долларов. На тот момент Opera контролировала около 2% мирового рынка десктопных браузеров и 10% - мобильных.

Примерно в это же время перестал работать VPN-сервис, встроенный в браузер. Связано это было, вероятно, с тем, что компания была разделена на несколько частей, пишет TechCrunch.

Что важно, VPN в Opera предназначен для защиты приватности, а не обхода блокировок и других гео-ограничений (хотя это сделать можно). Поэтому в качестве регионов для подключения доступны только "Америка", "Азия" и "Европа" - отдельную страну выбрать нельзя.