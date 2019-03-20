Компания Apple анонсировала 2-е поколение беспроводных наушников AirPods. Новая модель оснащается улучшенным процессором Apple H1, на 50% дольше работает без подзарядки, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чип H1, спроектированный специально для "ушей" Apple, увеличивает их общую производительность: повышает качество воспроизведения, ускоряет подключение к устройствам и на 1 час увеличивает время работы в режиме разговора, рассказали Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Благодаря тому же H1 ассистентка откликается на команды без двойного тапа по наушнику. На AirPods 1-го поколения, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса устройства.

Беспроводной кейс заряжает AirPods 2 по технологии Qi и совместим с моделью 1-го поколения. На состояние зарядки указывает индикатор на передней стенке. Заряда и обычного, и беспроводного чехла хватит, чтобы продлить прослушивание "более чем на 24 часа", сказали в Apple. Внешне, судя по изображениям в интернет-магазине компании, наушники никак не изменились.

AirPods - самый популярный аксессуар Apple в истории. По прогнозам аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, объемы продаж наушников возрастут с 16 миллионов штук в 2017 году до более чем 100 миллионов к 2021 году. В 2020-м, полагает эксперт, выйдет 3-е поколение AirPods, которое будет исполнено в "абсолютно новом дизайне".