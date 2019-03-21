Microsoft разослала очередное обновление безопасности для компьютеров, использующих операционную систему Windows 7. Основная его задача - напомнить о дате прекращения поддержки "семёрки". После 14 января 2020 года Microsoft больше не будет защищать рядовых пользователей устаревшей операционки от новых уязвимостей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прекращение поддержки для индивидуальных пользователей Windows 7 не означает, что корпоративные клиенты Microsoft не смогут получать патчи безопасности - просто за эту возможность теперь придётся заплатить. Такая платная (в теримнологии Microsoft - "расширенная") поддержка продлится до 2023-го года.

Выпустив "семёрку" в 2009-м году, Microsoft поддерживает её в течение 10 лет. Предупреждения об окончании срока поддержки пользователи Windows 7 начнут получать 18 апреля. Пользователи эти, кстати, весьма многочисленны: по данным Net Applications, "семёрка" до сих пор установлена примерно на 40% компьютеров в мире.

В течение нескольких лет, напоминает TechCrunch, у всех владельцев компьютеров на Windows 7 была возможность бесплатно обновить систему до Windows 10, которая благодаря обновленной архитектуре безопасности существенно лучше защищена от киберугроз. Когда "халява" закончилась, у Microsoft остался только один рычаг воздействия на юзеров, которым по мнению компании пора менять ОС - прекращение выпуска патчей.

Microsoft крайне редко делает исключения, рассылая обновления безопасности для систем, поддержка которых прекращена. Последний раз это случилось с Windows XP: с момента прекращения поддержки операционки прошло уже три года, когда в 2017-м был выпущен патч, призванный остановить стремительное распространение вируса-вымогателя WannaCry, созданного на основе хакерского инструментария АНБ США.