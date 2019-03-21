После презентации Samsung, на которой были продемонстрированы новинки в линейке Galaxy S10, был также показан складываемый смартфон Galaxy Fold. После презентации прессе даже не дали его проверить лично, тщательно скрывая его возможности и особенности конструкции до официального выхода в продажу. Но, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в Сети появилось видео настоящей работы этого мобильного устройства.

На видео показана модель для американского рынка под сотовый оператор AT&T под названием SM-F900U. Зритель может заметить первую бросающуюся деталь в глаза - заметный залом на месте изгиба экрана. Также очень заметен вырез в верхней правой части этого экрана.

Впрочем, пользователи усомнились, что данная модель является реальным образцом для рынка. Скорее всего в руки пользователя попал один из ранних прототипов Galaxy Fold, поскольку производитель вряд ли бы выпустил на рынок устройство с таким заметным заломом на экране.