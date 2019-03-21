Немецкий автомобильный концерн BMW запускает масштабную программу экономии. Причиной такого решения руководства компании стало падение прибыли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет Bloomberg.

Прибыль компании упала из-за "дизельного кризиса", возросшей конкуренции и необходимости масштабных инвестиций в электромобили. Так, чистая прибыль BMW в 2018 году сократилась на 16,9% - до 7,2 млрд евро.

Предпринятые меры экономии должны принести компании 12 млрд евро.

При этом концерн собирается обойтись без масштабных сокращений. Компания не будет нанимать новых сотрудников взамен ушедших на пенсию, но собирается увеличить штаты в отделах, где разрабатываются электромобили и беспилотные автомобили. К слову, похожее решение о сокращении штата принял Volkswagen.