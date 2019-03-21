Финский уполномоченный по защите данных начал расследование по поводу информации об отправке телефонами Nokia личных данных их владельцев в Китай. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг Финляндское информационное агентство (STT).

"Наше ведомство начинает расследование по поводу телефонов Nokia. По имеющимся начальным сведениям, они отправляли в Китай личные данные пользователей", - сказал уполномоченный Рейо Аарнио.

Ранее телекомпания NRK.no сообщила, что телефоны Nokia 7 Plus отправляли в Китай, в частности, информацию о местонахождении аппарата и серийном номере. Эти данные, утверждает она, попадали на сервер компании China Telecom.

В компании HMD Global, которая сейчас производит телефоны под брендом Nokia, признали, что у ряда аппаратов Nokia 7 Plus действительно была замечена подобная неполадка. Там указали, что телефоны будут подвергнуты обновлению программного обеспечения, что должно устранить проблему.