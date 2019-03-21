Британская компания Dyson анонсировала свой самый продвинутый на сегодняшний день беспроводной пылесос. Модель V11 - самая производительная в линейке: она использует новый двигатель с цифровым управлением, а мощность её всасывания на 20% выше, чем у Cyclone V10. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В чистящую насадку V11 встроен датчик динамической нагрузки, который изменяет мощность всасывания в зависимости от очищаемой поверхности. Это позволяет проводить глубокую чистку ковров и увеличивать время работы на твердых полах. Двигатель пылесоса вращает щетку со скоростью до 60 оборотов в секунду, рассказали Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

V11 обладает встроенным ЖК-экраном, на котором отображается текущая производительность, выбранный режим мощности и оставшееся время работы в каждом из них. Дисплей также напоминает о необходимости очистить фильтры и оповещает о проблемах работы и способах их устранения.

У пылесоса есть три режима уборки: "Авто", в котором подбирается баланс между мощностью и времени работы, "Турбо" для интенсивной очистки от въевшейся грязи и "Эко" для всех типов напольных покрытий. В режиме "Турбо" аппарат проработает до 5 минут на максимальной мощности всасывания, в "Эко" - до 60 минут.

Комплектуется пылесос несколькими насадками: универсальной с высоким крутящим моментом, с мягким валиком для твердых полов и мини-электрощеткой для уборки мягкой мебели или салона автомобиля