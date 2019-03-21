Британский исследовательский центр Thatcham Research представил рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты указывают, что с каждым годом преступники изобретают все больше способов взломать машину. Сейчас они отдают предпочтение цифровым методам, позволяющим угнать авто удаленно.

Исследователи провели тест, в рамках которого "взламывали" 11 моделей механически или используя уязвимости электронной системы защиты.

Высшую оценку получили четыре автомобиля - немецкие Audi e-tron и Mercedes-Benz B-Class, а также британские Jaguar XE и Land Rover Evoque.

Шесть моделей - Ford Mondeo, Kia ProCeed, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid - плохо прошли испытания и получили низкие оценки. В ходе тестов удалось выяснить, что автомобили подвержены дистанционным кражам.

Антирейтинг возглавил японский внедорожник Suzuki Jimny. Экспертам сочли неудовлетворительными системы сигнализации и блокировки колес.