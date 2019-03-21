Основанный Илоном Маском американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на четырех своих бывших сотрудников. Их обвиняют в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox, который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как говорится в судебных документах, сотрудники Tesla работали в отделе по управлению складами и сортировочными центрами, после чего уволились, забрав с собой информацию о технологиях, "которая позволила Zoox сэкономить годы, которые ей понадобились бы на разработку собственных операций в сфере складского управления и логистики".

По мнению обвинения, бывшие сотрудники Tesla пересылали на свои личные почтовые адреса конфиденциальную информацию, чем нарушили свои трудовые соглашения.

Компания Zoox была основана в 2014 году. Летом она привлекла 500 млн долларов инвестиций и была оценена в 3,2 млрд долларов. В компании работают порядка 700 человек, которые занимаются разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей, а также электромобиля, который сможет исполнять функции такси без водителя. В этих разработках Zoox сотрудничает с Intel.