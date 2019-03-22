Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Microsoft выпустила предупреждение для пользователей Windows 7 о скором окончании поддержки этой операционной системы. Сообщение об этом размещено в официальном блоге компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что обновление систем безопасности Windows 7 прекратится с 14 января 2020 года. Пользователи начнут получать соответствующие уведомления начиная с 18 апреля.
Как передает портал Techcrunch со ссылкой на аналитиков, Windows 7 по-прежнему занимает 40% рынка ПО для стационарных компьютеров.
Microsoft представила операционную систему Windows 7 в 2009 году. Ее переемник Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.
В течение многих лет Microsoft позволяла бесплатно обновлять Windows 7 до Windows 10.
Ранее в компании заявили, что ежегодно тратят свыше $1 млрд на обеспечение информационной безопасности и защиту от хакеров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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