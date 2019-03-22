Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Проблемы были зафиксированы у жителей США, Японии, Австралии, Сингапура, Малайзии и России.
По данным Downdetector, 55% пользователей Instagram испытывают проблемы с новостной лентой, 26% жалуются на проблемы с авторизацией, жалобы 18% связаны с веб-сайтом соцсети.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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