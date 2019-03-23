Эксперты "Роскачества" совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний оценили 93 модели проводных наушников, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Качество системы передачи звукового сигнала, прочность корпуса и функциональность наушников оценивали с помощью специального оборудования, а качество звучания и удобство устройств - сами эксперты.

Первое место заняли Sennheiser HD 630VB. Это единственные наушники, набравшие максимальный балл по качеству звука. На втором месте расположились Bose SoundSport (iOs), на третьем - Sennheiser Urbanite I XL. В рейтинг также попали наушники от компаний Monster, Jabra, Jaybird, Skullcandy, Plantronics, Motorola, Google, Marshall, AfterShokz и прочих.

Ранее "Роскачество" назвало лучшие беспроводные наушники. В топ-3 вошли Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN. AirPods оказались лишь на 19-м месте. Специалисты похвалили эти наушники за дизайн и быструю зарядку, но раскритиковали за качество звука.

Врачи предупреждают, что, несмотря на высокое качество, наушники могут причинить вред здоровью.