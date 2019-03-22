Китайский технологический гигант Huawei может выпустить телевизионный продукт в апреле, сообщает sina.com со ссылкой на неназванные источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Huawei подписала договор о намерениях с производителями телевизионных панелей. Запланированный начальный объем продаж составляет 10 млн единиц в год. Однако компания еще не начала производство.

BOE Technology Group будет поставщиком 55-дюймовых телевизионных панелей, а Shenzhen Huaxing Photoelectric Technology станет поставщиком 65-дюймовых панелей. Сборщиком будет High record (Suzhou) Electronics.



На мероприятии компании 14 марта глава потребительского подразделения Huawei Ю Чэндун заявил, что компания не будет выпускать телевизоры в целях конкуренции с традиционными производителями бытовой техники.



Хотя Huawei назовет новый продукт "смарт-терминалом с функциями ТВ", потребители будут рассматривать его как смарт-телевизор, рассказал источник.



Между тем, традиционный производитель телевизоров выразил озабоченность по поводу выхода Huawei на телевизионный рынок, опасаясь потенциального влияния на долю рынка.