Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Одна из функций называется "информация о переадресации". При ее использовании пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.