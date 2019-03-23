Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип представит во вторник рекомендации Европейской комиссии (ЕК) по поводу усиления контроля в области кибербезопасности. При этом ЕК не намерена требовать от стран Евросоюза отказа от использования технологий и оборудования китайской компании Huawei. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, рекомендации, которые не будут иметь юридической силы, подчеркнут единый подход Евросоюза к угрозам безопасности, в частности в связи с использованием систем мобильной связи пятого поколения связи - 5G. Еврокомиссия намерена рекомендовать европейским странам усилить координацию действий в сфере кибербезопасности, в частности, активизируя обмен информацией по вопросам систем 5G. При этом ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G.

В странах ЕС тема допуска китайских IT-корпораций к созданию сетей 5G возникла в связи с обвинениями США в адрес компании Huawei в наличии в продукции компании систем несанкционированного доступа (back door), которые используются в целях шпионажа. Госсекретарь США Майкл Помпео в частности ранее заявлял, что "использование китайских технологий увеличивает риски", и настоятельно рекомендовал союзникам США, в первую очередь государствам НАТО, отказаться от закупок оборудования компании Huawei. В компании в свою очередь говорили, что нарушать законы иностранных государств не собираются.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее количество устройств, чем к LTE-сети.

Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика.