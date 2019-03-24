После анонса Huawei Mate X с гибким дисплеем китайский производитель продолжит эксперименты с экранами. На днях появилась информация об устройстве Huawei с двумя дисплеями, сообщает LetsGoDigital, который создал рендеры этого необычного мобильного устройства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



Согласно информации из патента, в смартфоне будет интегрирован дополнительный дисплей на задней панели для съемок селфи. Это решение позволит реализовать полноценное покрытие лицевой панели экраном и не размещать там фронтальную камеру. Мини-дисплей может быть также полезен, например, для отображения полезной информации, не включая основной экран для экономии заряда.



Над экраном будет располагаться модуль тройной основной камеры со светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Кроме того, устройство, вероятно, получит поддержку технологии перископ-зум как у P30.