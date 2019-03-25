Компания Mozilla выложила в магазин App Store новую версию браузера Firefox, адаптированную к iPad. Для владельцев планшетов просмотрщик стал удобнее: приложение использует нативные функции iOS (давая пользователям возможность разделить экран надвое или установить Firefox в качестве браузера по умолчанию в Outlook), и предлагает улучшенное управление вкладками на больших экранах, в том числе разрешая просматривать их содержимое в виде "плиток", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если вкладка не вызвала интереса, её можно быстро закрыть, смахнув "плитку". Еще одна новая функция - Send to Device ("Отправить на устройство") - позволяет отправить вкладку на любое другое устройство, к которому подключен аккаунт браузера Mozilla. Режим приватного просмотра ("Инкогнито") включается нажатием одной иконки с изображением маски.

На моделях iPad, к которым подключена беспроводная клавиатура, новая версия Firefox начала поддерживать горячие клавиши. К примеру, комбинация ⌘R позволяет обновить страницу, ⌘T - открыть новую вкладку, ⌘L - активировать адресную строку, ⌘F - перейти к поиску.

"Мы знаем, что iPad - это не просто укрупненные версии iPhone, - сказали в Mozilla. - Вы пользуетесь ими по-разному, они нужны вам для разных задач. Поэтому вместо того, чтобы выпускать просто увеличенную версию нашего браузера для iOS, мы сделали интерфейс и функции Firefox для iPad такими, как если бы их выполнили под заказ для планшета".