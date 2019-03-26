Вырез в экране под селфи-камеру в Samsung Galaxy S10 является спорным решением - одним пользователям мешает, другие ее не замечают. На днях в Google Play появилось приложение Energy Ring, которое превращает фронтальную камеру в удобный индикатор заряда аккумулятора. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



После установки и запуска приложение добавляет постоянно видное кольцо вокруг фронтальной камеры, ширину которого можно настраивать от одного до нескольких пикселей. Кольцо отображает уровень заряда аккумулятора при помощи цвета, меняя его плавно от зеленого до красного. Зеленый означает заряд на уровне от 76 до 100%, синий - от 75 до 51%, красный - менее 25%.



На текущий момент Energy Ring работает со смартфонами Samsung Galaxy S10 и S10e, поддержка топового Galaxy S10+ будет добавлена в ближайшее время. Пользователи уже просят расширить функциональность удобного приложения для информирования разного рода уведомлений, но разработчик пока не спешит добавлять эту востребованную опцию.