Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты под названием Apple Card. Как сообщает издание The Verge, "яблочная" компания обещает отсутствие комиссий, снижение процентных ставок и "выгодные вознаграждения". Карту, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, можно будет оформить летом-2019.

В Apple поясняют, что получить Apple Card можно будет с помощью смартфона. Для этого понадобится зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Картой разрешается пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.

Для обслуживания виртуальной карты Apple сотрудничает с банком Goldman Sachs. Обрабатывать транзакции будет международная платежная система MasterCard.

Компания уверяет, что тщательно проработала вопрос защиты персональных данных, поэтому информация об отслеживании расходов будет храниться непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. Компания также предлагает пользователям физическую банковскую карту Apple Card без номера, CVV-кода и другой информации. Все данные будут храниться исключительно в смартфоне.

Кроме того, вместо программ вознаграждений, основанных на балах, Apple Card предлагает систему кэшбек. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple - 3% от стоимости товара. При расчете физической картой в магазинах кэшбек составит 1%.