Техподдержка Twitter предостерегла о вышедшем из-под контроля пранке, по вине которого доверчивые пользователи лишаются доступа к своим учетным записям. Суть виральной шутки заключается в том, чтобы убедить жертву поменять год своего рождения в профиле на 2007-й, после чего в приложении якобы разблокируются скрытые темы оформления, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Попадаться на этот розыгрыш опасно: по правилам Twitter, пользоваться сервисом могут только лица, которым уже исполнилось 13 лет. Когда год рождения меняется на 2007-й, вы признаете, что вам не больше 12 лет, а значит, вы нарушаете пользовательское соглашение, и ваш аккаунт автоматически блокируется.

Восстановить доступ к учетной записи не так-то просто. Для этого понадобится пройти обязательную процедуру подтверждения возраста, предоставив администрации Twitter копию удостоверения личности.

Шутка зашла настолько далеко, что была вынуждена вмешаться техподдержка Twitter. "Мы заметили пранк, когда пользователей убеждают изменить в профиле год рождения на 2007-й, чтобы разблокировать новые темы оформления. Пожалуйста, не делайте этого. Вы будете заблокированы из-за того, что вам меньше 13 лет", - предупредили в компании.

Однако иногда разработчики все же встраивают в приложения "пасхальные яйца". Например, если в Facebook Messenger отправить любому контакту эмодзи с полумесяцем, будет активирован ночной режим, недоступный из настроек.