В приложении Google Podcasts ("Google Подкасты") появилась расшифровка записей. Новая функция автоматически снабжает шоу транскрипциями, преобразуя речь в текст. Эти метаданные помогают пользователям, которые не помнят заголовок или дату публикации, найти интересующий их эпизод, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фрагмент, отвечающий за аудиорасшифровку, был обнаружен в исходном коде сайта Google. Как пишет Android Police, титры записываются не для каждого выпуска, и вообще функция работает неидеально. Например, она не смогла распознать имя журналиста Корбина Дэйвенпорта (Corbin Davenport) и записала его как Corbin dabbing port.

"Google Подкасты" (ссылка в Google Play) вышли летом прошлого года. Программа позволяет бесплатно слушать записи, подписываться на новые выпуски и загружать их в память устройства для воспроизведения в офлайне. Данные синхронизируются с аккаунтом Google: если вы начали слушать эпизод на смартфоне, то потом сможете продолжить воспроизведение с того же места на компьютере или смарт-колонке Google Home.

Как и во многие другие продукты поисковика, в Podcasts встроены рекомендательные алгоритмы, предлагающие новый контент с учетом предпочтений, привычек и вкусов пользователя. К прослушиванию доступны свыше 2 миллионов подкастов. Пользователи могут настраивать скорость воспроизведения, пропускать паузы, скачивать выпуски и просматривать эпизоды, которые не были дослушаны до конца.