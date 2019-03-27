Компания Facebook намерена продолжить борьбу с проявлениями ненависти в сети, запретив размещение публикаций, имеющих отношение к "белому национализму и сепаратизму". Как уточняется в заявлении руководства социальной сети, размещенном в среду на ее информационной странице, изменения в политике безопасности вступят в силу на этой неделе, передаёт Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованному документу, в социальной сети уже долгое время придерживаются принципа нетерпимости к проявлениям ненависти в отношении людей на основании убеждений о "превосходстве белой расы". В этот термин, однако, как уточняется в заявлении, не были включены понятия "белого национализма и сепаратизма". "Однако за последние несколько месяцев в результате консультаций с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области межрасовых отношений, по всему миру, мы убедились, что белый национализм и сепаратизм не могут быть отделены от понятия превосходства белой расы и организованных групп, проповедующих ненависть", - говорится в заявлении.

"В дальнейшем мы не потерпим проявлений поддержки или положительной оценки белого национализма и сепаратизма, при этом люди смогут и далее демонстрировать гордость за свое этническое наследие", - подчеркивают в компании. Как уточняется в заявлении, нововведения коснутся как самого Facebook, так и принадлежащей ему социальной сети Instagram.

Это заявление компании - серьезный удар и по армянским сепаратистам, массово распространяющих антиазербайджанские материалы и публикации в социальных сетях. Хочется верить, что пользователи по всему миру станут свободнее от армянской пропагандистской машины, а сепаратисты понесут серьезный ущерб.