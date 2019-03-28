Компания Microsoft получила контроль над 99 сайтами, которые предположительно использовались иранскими хакерами для осуществления кибератак. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно опубликованной информации, речь идет об иранской хакерской группировке под названиями Phosphorus или APT35. О каких-либо ее связях с правительством Ирана не известно. Сообщается, что хакеры занимались кражей информации у активистов и журналистов в странах Ближнего Востока.

В Microsoft, согласно распространенной информации, с 2013 года следили за деятельностью данной организации. Компания подала на нее в американский суд, после чего получила право обретения контроля над используемыми хакерами интернет-сайтами.

В январе 2019 года директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США заявил, что угроза проведения кибершпионажа и хакерских атак на американскую инфраструктуру со стороны Ирана сохраняются.