В сети появился новый ролик с прототипом складного смартфона Xiaomi. Видео с демонстрацией технологии доступно на YouTube. В отличие от уже анонсированных Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, телефон Xioami складывается дважды. Таким образом, в разложенном виде он выглядит как планшет, а в сложенном - как компактный смартфон, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В январе 2019 года президент Xiaomi Линь Бинь (Lin Bin) впервые показал складной смартфон Xiaomi, отметив, что это лишь прототип, и дата анонса коммерческого образца остается неизвестной. После этого Huawei и Samsung представили собственные гнущиеся телефоны, стоимость которых - 2300 и 2000 долларов соответственно.

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