Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, намерена помечать общественно важные сообщения политиков, не отвечающие стандартам социальной сети, при этом не удаляя их. Об этом заявила представитель Twitter Виджая Гадде, занимающаяся в компании юридическим направлением, а также вопросами политики, доверия и безопасности, сообщила в четверг газета The Washington Post.

Выступая на конференции, организованной изданием в Сан-Франциско (штат Калифорния), она отметила, что в компании на данный момент плотно занимаются вопросом того, как уведомлять читателей о том, что та или иная публикация идет вразрез с политикой Twitter. По словам Гадде, в руководстве думают над тем, как можно помечать сообщения таким образом, "чтобы люди знали, что [данный] контент нарушает наши правила, и его нахождение на платформе служит определенной цели". Как уточняет издание, не исключено, что подобные сообщения политиков или чиновников, например президента США Дональда Трампа, будут сопровождаться специальной пометкой.

"Существует абсолютно четкое определение контента, к примеру прямая угроза насилия, присутствие которого на платформе мы не допустим из-за опасности, которое оно представляет тому или иному человеку, - отметила Гадде. - Однако есть и другой тип контента, который, мы уверены, заслуживает освещения или представляет общественный интерес, люди могут захотеть обсуждать его". Гендиректор Twitter Джек Дорси ранее заявлял, что основной целью соцсети в ближайшей перспективе будет пресечение случаев распространения недостоверной, оскорбительной или другой недопустимой информации.