Акцент в борьбе с вербовщиками террористов в интернете смещается в "даркнет" - теневой сегмент всемирной паутины. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

"Важным направлением работы является противодействие распространению радикальной идеологии в сети "Интернет", служащей для лидеров экстремистских структур инструментом вербовки новых членов, средством коммуникации и организации террористических актов", - сказал он, читая доклад в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

По словам Ильиных, принимаемые меры позволили существенно снизить количество экстремистского контента в общедоступных сегментах сети, и "в этой связи вербовщики и идеологи уходят в так называемый глубокий Tor, невидимый для пользователей, и другие виды теневого сегмента".

"В настоящее время на эти площадки переносится и акцент правоохранительных органов", - отметил он.

Детали этой работы по понятным причинам не раскрываются, но по публиковавшимся ранее сообщениям МВД РФ можно сделать вывод, что у полиции есть инструменты для вычисления злоумышленников даже в "даркнете". В последние годы полиция неоднократно сообщала о задержании крупных групп наркоторговцев и продавцов детского порно, которые вели свои дела именно через Tor.

Теневой сектор интернета, или "даркнет" (darknet), - несколько крупных частных компьютерных сетей, работающих по принципу анонимности, что часто используется преступниками для распространения детского порно, продажи оружия и наркотиков и других видов преступлений. К нему относят и анонимные сети, такие как Tor и I2P.