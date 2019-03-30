Обнаружен крадущий деньги вирус для Android
Киберпреступники активно используют Android-троян Gustuff, который нацелен на клиентов международных банков, пользователей мобильных криптокошельков, платежных систем и мессенджеров. Как сообщается в поступившем в редакцию Lenta.ru пресс-релизе, его обнаружили специалисты компании Group-IB, передает Day.Az.
Gustuff используется для вывода криптовалюты со счетов пользователей. Заражение смартфонов на Android происходит через СМС с вредоносными ссылками.
Жертвами вируса стали пользователи 32 приложений для хранения криптовалют и клиенты более 100 банков. Анализ показал, что под угрозой находятся пользователи мобильных приложений крупнейших банков и криптокошельков.
В текущей версии вирус также нацелен на юзеров приложений онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров. Среди них - PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi.
Троян научился показывать фейковые push-уведомления. При переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно. Жертва сама вводит данные банковской карты или криптокошелька.
Сообщается, что автором вируса является русскоязычный киберпреступник, однако Gustuff "работает" исключительно на международных рынках.
Ранее сообщалось, что в популярном мобильном браузере для Android UC Browser обнаружили уязвимость, которая позволяет загружать вредоносный код. По данным экспертов, каждому установившему программу угрожает потенциальная опасность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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