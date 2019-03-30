В сети опубликовали снимок чертежа нового iPhone, который, по слухам, получит название XI. Изображение появилось на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На чертеже показано, что смартфон будет такой же формы, что и iPhone X и Xs. Главной особенностью является вырез под камеру, в котором будут находиться три модуля. В ранних утечках указывалось, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Huawei P30 и Samsung Galaxy S10. Предполагается, что утечка произошла из цепочки поставщиков комплектующих для Apple.

Также смартфон может получить функцию обратной зарядки, которая уже есть в смартфонах Samsung и Huawei. Таким образом смартфон сможет заряжать аксессуары и с помощью Qi. Между тем аналитики предполагают, что компания откажется от Lightning-разъема для зарядки и поставит USB-C, как уже сделала это в iPad Pro.

Презентация нового iPhone должна состояться осенью 2019 года.