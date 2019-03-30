Личные данные более чем 3 млн клиентов автопроизводителя Toyota могли быть похищены в результате несанкционированного доступа к базам данных ее дилерских центров на территории Японии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу объявила сама компания.

Отмечается, что личные данные около 3,1 млн клиентов автоконцерна не включают в себя сведения по кредитным картам.

Информации о каком-либо ущербе в результате инцидента, произошедшего 21 марта, на данный момент не поступало, подчеркивается в сообщении Toyota.