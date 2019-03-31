Операционный директор компании Facebook Шэрил Сэндберг заявила, что соцсеть будет совершенствовать свои технологии для своевременного выявления опасного и нежелательного контента. Об этом говорится в открытом письме Сэндберг, опубликованном на сайте газеты New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, она отметила, что после террористических атак на мечети в Крайстчерче компания предпринимает шаги в трех направлениях: принятии более строгих правил использования стриминговой платформы Facebook Live, усилении борьбы с ненавистью на платформах соцсети и поддержки новозеландского сообщества. "Мы также инвестируем в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого выявления отредактированных версий насильственных видео и изображений, и предотвращения репостов этих версий", - говорится в письме.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на руководство Facebook сообщило, что автоматическая система распознавания нежелательного контента соцсети не смогла распознать и оперативно заблокировать трансляцию теракта в мечетях в Крайстчерче. Как отмечает агентство, системы искусственного интеллекта не смогли автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее, так как ей не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.

В результате того, что запись атаки на мечети была заблокирована с большим опозданием, она очень быстро распространилось в интернете. В Facebook заявили, что за сутки после трагедии было удалено более 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей с кадрами теракта в Крайстчерче. Также администрация соцсети оперативно заблокировала в Facebook и Instagram аккаунты человека, который устроил стрельбу.