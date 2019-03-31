Facebook удалил посты Цукерберга
31 марта 2019 11:12 207
Правда, это было несколько лет назад, так что теперь трудно выяснить, о чём были публикации.
Посты основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга были удалены из социальной сети. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет The Associated Press. Сообщается, что пропали все публикации 2007-2008 годов.
Произошла какая-то техническая ошибка, пояснили в "Фейсбуке". Что было в постах, теперь трудно установить. Специалисты проделали масштабную работу, чтобы вернуть потерянные данные, но это не помогло.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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