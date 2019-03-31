Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 12:48 по времени Восточного побережья США", - указано на портале.

Больше всего на сбои жалуются пользователи США и европейских стран: Великобритании, Германии, Италии, Польши и других. В России о неполадках сообщают в основном москвичи.

Серьезный сбой в работе приложений, которыми владеет компания Facebook, произошел 13 марта. Для некоторых пользователей Facebook и Instagram, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.

На следующий день после этого стало известно об отставке двух топ-менеджеров компании. Связано ли это напрямую с неполадками, не уточнялось.