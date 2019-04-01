Компания Google в честь 1-го апреля добавила в своё приложение Maps популярную игру.

Что известно



Речь идёт об известной игре "Змейка", которая впервые появилась на телефонах Nokia в 1997 году. В отличие от оригинала, в игре от Google надо управлять поездом, который подбирает пассажиров в разных локациях. Например, там есть карта Сиднея, Лондона или Сан-Франциско. В зависимости от местоположения, игроку будут встречаться известные достопримечательности регионов, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Как запустить



Заходите в приложение Google Maps, открываете боковую панель с настройками и выбираете пункт "Play Snake". Далее надо будет определиться с локацией и можно приступать к игре. Она, кстати, доступна на Android и iOS-устройствах.