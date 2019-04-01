В Google Maps теперь можно поиграть в знаменитую «Змейку»
1 апреля 2019 13:39 93
Компания Google в честь 1-го апреля добавила в своё приложение Maps популярную игру.
Что известно
Речь идёт об известной игре "Змейка", которая впервые появилась на телефонах Nokia в 1997 году. В отличие от оригинала, в игре от Google надо управлять поездом, который подбирает пассажиров в разных локациях. Например, там есть карта Сиднея, Лондона или Сан-Франциско. В зависимости от местоположения, игроку будут встречаться известные достопримечательности регионов, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Как запустить
Заходите в приложение Google Maps, открываете боковую панель с настройками и выбираете пункт "Play Snake". Далее надо будет определиться с локацией и можно приступать к игре. Она, кстати, доступна на Android и iOS-устройствах.
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