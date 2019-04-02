Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются по всему миру, в том числе и в Азербайджане.

Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Google наблюдаются с 15:41 по времени восточного побережья США", - говорится в сообщении. Также сообщается о проблемах в работе почтового сервиса Gmail, Google Drive и Google Hangouts.

Чаще других о сбоях сообщают жители США. Чуть меньше отчетов о неполадках поступает из стран Латинской Америки, Европы и Азии.