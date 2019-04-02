В работе Google произошел сбой
2 апреля 2019 07:33 147
Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются по всему миру, в том числе и в Азербайджане.
Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Проблемы в работе Google наблюдаются с 15:41 по времени восточного побережья США", - говорится в сообщении. Также сообщается о проблемах в работе почтового сервиса Gmail, Google Drive и Google Hangouts.
Чаще других о сбоях сообщают жители США. Чуть меньше отчетов о неполадках поступает из стран Латинской Америки, Европы и Азии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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