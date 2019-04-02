В январе-марте этого года активность пользователей Facebook в Азербайджане снизилась на 0,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в отчете статистического центра "Global Stats".

По данным на 1 апреля, доля Facebook на рынке социальных медиа Азербайджана составила 39%, что на 10,3% больше соответствующего показателя прошлого года. По популярности Facebook занимает первое место на рынке социальных сетей страны.

На втором месте по популярности среди социальных сетей Pinterest. Активность пользователей этой соцсети в стране выросла с начала года на 24%. Доля этой социальной сети на азербайджанском рынке на 1 апреля 2019 года составила 19,5%, что в 3 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

За январь-март этого года активность пользователей сети Youtube по стране снизилась на 0,7%. Согласно данным на 1 апреля, Youtube занял третье место на рынке социальных сетей с долей 18,2%, что почти на 53% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доля других социальных сетей: Instagram - 10,8%, Twitter - 7,1%, Вконтакте - 1,78%, Google+ - 1,75%.