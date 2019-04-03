Аккумулятор от iPhone взорвался в руках у школьника
Житель Австралии серьезно пострадал в результате взрыва аккумулятора от iPhone 6. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в ночь на 31 марта в австралийском городе Брисбен. "Я хотел взглянуть, что там внутри. Как только я разогнул аккумулятор, он тут же взорвался. Произошел мощный взрыв, затем появились огромные языки пламени", - рассказывает Джей Уотсон (Jay Watson). Взрыв опалил его волосы, а на грудь вылилась едкая аккумуляторная кислота.
Мать пострадавшего, Кари Лэшбрук (Kari Lashbrook), услышала крики сына и немедленно позвонила в скорую помощь.
15-летнего пациента доставили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Доктора заключили, что Уотсону повезло, поскольку, если бы кислота попала в глаза, он бы ослеп. В результате произошедшего на груди парня остались глубокие шрамы.
"Наверное, мне стоило сначала погуглить", - прокомментировал ситуацию школьник.
В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор. Будучи за рулем автомобиля, девушка положила телефон на переднюю панель. Раздался хлопок, из смартфона повалил дым, а девушка закричала. Через несколько секунд аппарат загорелся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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