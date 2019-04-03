Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск. Вместе с клиентом магазина стали недоступны все игровые сервисы.

Valve не назвала причины неполадок в Steam. Временами не отвечают 89% серверов, в том числе все европейские дата-центры. Когда клиент восстановит работу в сети - неизвестно.