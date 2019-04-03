Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета Nikkei.

Корпорация на данный момент имеет порядка 20 тыс. различных патентов в этой области. Какая именно часть из них будет открыта, пока неизвестно. Предполагается, что главным образом, это коснется технологий создания аккумуляторных батарей большой емкости, преобразователей мощности и непосредственно гибридных установок.

На такой шаг Toyota решила пойти в связи с опасениями по поводу снижения спроса на гибриды из-за конкуренции с электромобилями. Основными потребителями патентов, как ожидается, станут китайские компании, поскольку в КНР в последнее время стали сильно ужесточаться экологические нормы. По задумке Toyota, в результате производство гибридов станет доступно большему числу концернов, что повысит их популярность в мире и приведет к снижению стоимости деталей и запчастей.

Toyota выпустила на рынок свой первый гибрид Prius в 1997 году и с тех пор ей удалось реализовать около 13 млн авто с такими двигателями по всему миру. Однако корпорация пока не может конкурировать с производителями электромобилей, которые становятся все более эффективными и технологичными. По оценкам экспертов, в 2030 году на долю электромобилей будет приходиться порядка 11% мировых продаж. При этом доля гибридов будет составлять порядка 40% - на одном уровне с автомобилями, работающими на дизеле и бензине.

Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде. Кроме того, к настоящему времени Toyota также заключила соглашения с другими японскими компаниями - Suzuki, Mazda и Subaru - с целью совместного производства электромобилей.